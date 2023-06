Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih aprila vnovič navzgor

Ljubljana, 14. junija - Kmetijski pridelki pri pridelovalcih so se aprila medletno v povprečju podražili za 8,2 odstotka. Cene živali in živalskih proizvodov so se zvišale za 11 odstotkov, cene rastlinskih pridelkov pa za 0,6 odstotka. Cene inputov v kmetijstvu so bile medletno višje za tri odstotke, na mesečni ravni pa so se znižale za 0,7 odstotka.