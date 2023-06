Evroposlanci v razpravi o vrhu EU z različnimi stališči o migracijah

Strasbourg, 14. junija - Evropski poslanci so se v današnji razpravi pred vrhom voditeljev EU konec meseca osredotočili predvsem na soočanje z migracijami. Poslanci desno usmerjenih političnih skupin so se zavzeli za okrepitev varovanja zunanjih meja, člani liberalne in levo usmerjenih skupin pa menijo, da to ni ustrezna rešitev.