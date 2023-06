Mariborski akvarij-terarij beleži 70 let, na nove prostore še čaka

Maribor, 14. junija - Akvarij-terarij Maribor danes z dnevom odprtih vrat in razstavo obeležuje 70 let obstoja. Od leta 1953 ga je po besedah direktorja Snage Franca Doverja obiskalo več kot 2,5 milijona ljudi. Več kot 20 let sicer čaka na nove prostore, a vodja akvarija-terarija Branko Kolar zagotavlja, da je za živali poskrbljeno v najboljši možni meri.