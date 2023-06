Zaradi nezakonitega prevoza migrantov odvzeli prostost tujcu

Celje, 14. junija - Celjski policisti so na počivališču Lopata odvzeli prostost 33-letnemu državljanu Pakistana z začasnim bivanjem v Nemčiji, ki je v vozilu prevažal štiri tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave Celje.