V galeriji RRRudolf na Lentu dela Tatjane Mijatović

Maribor, 14. junija - V galeriji RRRudolf na Lentu danes postavljajo na ogled razstavo del Tatjane Mijatović z naslovom Okamenki. Ta cikel predstavljajo slike fosilov. "So pričevalci časa, kot svarilo človeku, da z naravo ravna odgovorno in tako prepreči izumrtje živalskih in rastlinskih vrst," sporoča avtorica.