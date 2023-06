Na Novi pošti tretji Festival perfomansa

Ljubljana, 14. junija - Na Novi pošti in v okolici bo danes in v četrtek potekal tretji Festival perfomansa. Kuratorici Urška Brodar in Katarina Stegnar sta povabili pet umetnikov in umetnic h kolektivnemu ustvarjanju, v katerem so razmišljali na temo skrbi. Nastalo je prav toliko umetniških dejanj v različnih oblikah.