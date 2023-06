Programom kulture in mladine v Mariboru za 20 odstotkov manj denarja

Maribor, 14. junija - Z izbranimi na programskem razpisu na področju kulture in mladine v Mestni občini Maribor bodo zaenkrat sklenili pogodbe v višini 80 odstotkov letošnjega zneska, ostalo pa naj bi poskušali realizirati kasneje. Organizacije in posamezniki s področja kulture so razočarani in zahtevajo pravno utemeljitev napovedanih posegov v proračun.