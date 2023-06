Kajakaši pred Tacnom spet zavzeli Ljubljanico

Ljubljana, 14. junija - Tacen bo med četrtkom in nedeljo gostil tretjo tekmo kajakašev in kanuistov na divjih vodah za svetovni pokal v sezoni 2023. Že v torek pa so se tekmovalci spet predstavili v centru Ljubljane, kjer so na tekmi na izpadanje nastopili na promocijskem paralelnem slalomu za nagrado mesta Ljubljane.