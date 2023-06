Santa Fe, 13. junija - V starosti 89 let je danes umrl ameriški pisatelj Cormac McCarthy, Pulitzerjev nagrajenec, ki je v romanih, kot so Cesta, Krvavi poldnevnik, Ni prostora za starce in Vsi lepi konji opisoval ameriško življenje od Apalačev do puščavskega jugozahoda. McCarthy je umrl v Santa Feju v Novi Mehiki, je sporočil založnik Alfred A. Knopf.