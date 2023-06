Newyorške borze končale v zelenem

New York, 13. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delniški trgi so poskočili, potem ko so podatki pokazali, da se je inflacija v ZDA maja še upočasnila, kar je spodbudilo upanje, da bo ameriška centralna banka prenehala zviševati obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.