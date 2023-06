Prvo dejanje dirke po Sloveniji obljublja sprinterski zaključek

Celje, 14. junija - V Celju se bo dopoldan začela prva etapa 29. dirke po Sloveniji. Odločitev o zmagovalcu 188,9 km dolge etape do Rogaške Slatine se obeta v samem zaključku, saj so večje ekipe napovedale ciljni sprint. Do nedeljskega zaključka slovenske pentlje v Novem mestu bodo sicer kolesarji morali premagati skupaj 833 km in okoli 9000 višinskih metrov.