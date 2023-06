Slovenski dnevi knjige letos vabijo v deželo čudes

Ljubljana, 15. junija - Slovenski dnevi knjige v organizaciji Društva slovenskih pisateljev in v sodelovanju s partnerskimi mesti v 28. izdaji vabijo na Pot v deželo čudes, v svet neskončnih možnosti, ki se odpira med platnicami knjig. Od danes do 18. junija se bodo dnevi, posvečeni knjigi, sklenili v Ljubljani, na vrtu Društva slovenskih pisateljev in pisateljic (DSP).