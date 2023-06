Članice EU in Evropski parlament z dogovorom o digitalizaciji vizumskega postopka

Strasbourg, 13. junija - Države članice in Evropski parlament so se danes dogovorili o pravilih za digitalizacijo vizumskega postopka. Predlog uredbe uvaja možnost vloge za vizum prek spleta in nadomešča trenutno vizumsko nalepko z digitalnim vizumom. Cilj predloga je narediti postopek za pridobitev vizuma učinkovitejši in izboljšati varnost schengenskega območja.