Na gradu Fužine pregledna razstava del oblikovalke in arhitektke Janje Lap

Ljubljana, 15. junija - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) se danes odpira razstava z naslovom Zakaj je vaza podobna hiši? Od sistemskega do fantazijskega z oblikovalko Janjo Lap. Ob razstavi bo izšla tudi monografija o vsestranski avtorici Lap, ki sta jo pripravili kustosinji razstave Barbara Predan in Špela Šubic.