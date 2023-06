Sindikat novinarjev bo tudi prihodnja štiri leta vodila Alenka Potočnik

Ljubljana, 13. junija - Sindikat novinarjev Slovenije je na današnji volilni skupščini za predsednico sindikata za štiriletni mandat izvolil Alenko Potočnik, ki je sindikat vodila že doslej. Za podpredsednico so izvolili Ano Svenšek. Skupščina se je tudi seznanila z razmerami v medijih in jih ocenila kot zelo resne, so sporočili iz sindikata.