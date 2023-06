Na Skazinem dobrodelnem teku Botrstvu podarili nekaj več kot 20.000 evrov.

Velenje, 13. junija - Na osmem Skazinem dobrodelnem teku Otrok otroku so zbrali 20.150 evrov in jih podarili skladu za razvoj talentov v okviru programa Botrstvo. Sredstva bodo 50 otrokom, vključenim v program, omogočila sodelovanje na tekmovanjih, nakup glasbenih inštrumentov ter pokrila druge ključne stroške za njihov razvoj, so sporočili iz podjetja.