Na severu Kosova incident ob aretaciji kosovskega Srba

Mitrovica, 13. junija - V večinsko srbskem severnem delu Mitrovice so bili danes lažje ranjeni trije kosovski policisti, ki so jih po aretaciji rojaka napadli kosovski Srbi. Po trditvah kosovskega notranjega ministra Xhelala Svecla je aretirani v Zvečanu konec maja organiziral napad na sile Kfor in kosovske policiste, v katerem je bilo ranjenih 30 pripadnikov Kforja.