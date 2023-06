Golob v poslanici ob 30-letnici naziva Sove pozval k zadržanosti, budnosti in nenehni pripravljenosti

Ljubljana, 13. junija - Na tehtnici ni le povojna ureditev Evrope, temveč tudi prihodnost naših vrednot, je v poslanici ob dnevu Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) in 30-letnici njenega delovanja s tem nazivom zapisal predsednik vlade Robert Golob. Zahvalil se je za njeno delo in pozval k samozavestni zadržanosti, budnosti in nenehni pripravljenosti.