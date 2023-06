Ljubljana, 17. junija - Na evropskih igrah v Krakovu bo nastopila tudi četverica slovenskih taekwondoistov in četverica boksarjev. Visoke uvrstitve med 16 tekmovalci, ki so si zagotovili nastop, napovedujeta taekwondoista Ivan Trajković (nad 87 kg) in Patrik Divković (do 87 kg).