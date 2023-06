Vreme: Oblačno

Ljubljana, 13. junija - Ponoči se bo nekoliko pooblačilo, na Primorskem bo spet zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo spremenljivo oblačno, predvsem v gorah ter na Primorskem in Notranjskem bodo posamezne plohe. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zjutraj in dopoldne šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo v južnih in vzhodnih krajih sprva bolj oblačno s kakšno ploho. Čez dan bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severnih krajih krajevne plohe ali kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo zvečer ponehala, drugod bo pihal severovzhodnik. V petek bo precej jasno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je anticiklon, nad južno Evropo območje enakomernega zračnega tlaka. Nad srednjo Evropo se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka, ki na jugu sega do naših krajev.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo spremenljivo oblačno. Predvsem v Alpah ter na območju Gorskega Kotarja bodo popoldanske plohe.