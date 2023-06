Francija odkrila obsežno rusko dezinformacijsko kampanjo

Pariz, 13. junija - Francija je danes sporočila, da je odkrila obsežno rusko dezinformacijsko kampanjo z objavljanjem lažnih novic, sovražnih do Ukrajine, ki so bile videti, kot da so jih objavili ugledni francoski tiskani mediji. V kampanjo naj bi bili vpleteni ruski akterji, so navedli v Parizu in Rusiji očitali, da vodi "hibridno vojno".