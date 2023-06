Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzdol

Ljubljana, 13. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,15 odstotka in se oblikoval pri 1239,48 točke. Vlagatelji so opravili za 1,98 milijona evrov prometa, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke, ki so prispevale 744.000 evrov. Njihov tečaj se je znižal za 0,44 odstotka.