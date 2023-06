V javni obravnavi pravilnik o kakovosti vina in drugih proizvodov vinske trte v prometu

Ljubljana, 13. junija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo dalo osnutek pravilnika o kakovosti vina in drugih proizvodov vinske trte v prometu ter dovoljenih enoloških postopkih in sredstvih. Kot so sporočili, bo javna razprava o predpisu, ki bo nadomestil pravilnik iz leta 2004, odprta do 3. julija.