Članice EU z dogovorom za boljšo zaščito pred strateškimi tožbami, nevladniki kritični

Bruselj, 13. junija - Novinarji in zagovorniki človekovih pravic v EU naj bi bili v prihodnje bolje zaščiteni pred strateškimi tožbami (SLAPP), katerih namen je njihovo ustrahovanje in utišanje. O tem so se pred dnevi sporazumeli pravosodni ministri EU. Pri koaliciji nevladnih organizacij proti tožbam SLAPP so bili do doseženega dogovora kritični.