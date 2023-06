Novogoriški policisti dvema moškima zasegli več predmetov s sumom na prepovedane droge

Nova Gorica, 13. junija - Novogoriški policisti so v ponedeljek obravnavali več primerov s področja prepovedanih drog. Dvema moškima v Novi Gorici so zasegli več predmetov, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge. Če bo analiza to potrdila, bodo zoper oba ukrepali, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.