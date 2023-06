Sojenje v zadevi parkirišča v Stožicah se približuje koncu

Ljubljana, 13. junija - Na ljubljanskem okrožnem sodišču so v sojenju ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in soobtoženim, ki jim tožilstvo očita oškodovanje sredstev EU in preslepitev bank v zadevi parkirišča v centru Stožice, danes v ponovljeni obravnavi spet prisluhnili dosedanjim pričanjem. Sojenje se približuje koncu, naslednji narok je predviden prihodnji torek.