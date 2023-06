Pirc Musar v Skopju izpostavila pomen nadaljnjega približevanja Severne Makedonije EU

Skopje, 13. junija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na današnjem uradnem obisku v Skopju izpostavila, da mora Severna Makedonija enotno, hitro in odločno nadaljevati pot približevanja Evropski uniji, na kateri ji Slovenija ostaja trdna zaveznica in podpornica. Izrazila je upanje, da bodo v Skopju zmogli politično modrost in uspeli spremeniti ustavo.