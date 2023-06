Kinoatelje začenja sezono letnih kinov v čezmejnem prostoru

Gorica, 15. junija - Goriški Kinoatelje bo sezono letnih kinov v čezmejnem prostoru med Italijo in Slovenijo začel danes v Štandrežu, kjer bodo v dveh večerih prikazali celovečerni film Orkester režiserja in scenarista Matevža Luzarja ter zgodbo o Benečiji in njenih ljudeh, ki jih je v filmu Zgodbe iz kostanjevih gozdov posnel režiser Gregor Božič.

Kot so sporočili iz Kinoateljeja, bodo filmski projektor tradicionalno zagnali z letnim kinom v Štandrežu v sodelovanju s Kulturnim društvom Oton Župančič. Šesto leto zapored bodo ponudili dva večera, v katerih si bo občinstvo lahko ogledalo omenjena slovenska filma ob spremljevalnem programu.

Film Orkester bodo z nastopom pospremili člani Pihalnega orkestra Kras iz Doberdoba. Pred petkovo projekcijo Zgodb iz kostanjevih gozdov pa si bo občinstvo lahko ogledalo kratke filme, ki so nastali na Kinoateljejevih delavnicah na osnovnih šolah v Sovodnjah ob Soči, Pevmi in v Biljah.

Luzar v Orkestru spremlja Pihalni orkester Svea iz Zagorja na poti na glasbeni festival v malo avstrijsko mesto. Skozi razigrane in včasih že razgrajaške prigode se izrisujejo majhne in velike usode posameznih članov in njihovih družin. Film je na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel vesno za najboljši celovečerni film, scenarij in fotografijo.

Božič je v Zgodbah iz kostanjevih gozdov poskušal na filmski trak prenesti duha Benečije, ki postane protagonist filma skozi atmosfero večinoma zapuščenih vasi in njihovo svojevrstno arhitekturo, skozi privide in prisluhe, ki so ostali za njihovimi nekdanjimi prebivalci, ter naravo, ki je neločljivo povezana s tem prostorom. Na Festivalu slovenskega filma je film prejel rekordnih 11 nagrad vesna, nagrado občinstva in nagrado Iridium za najboljši prvenec.

Sezona poletnega kina se bo 29. junija nadaljevala v Trstu, kjer bodo zavrteli Sanremo režiserja Miroslava Mandića, konec junija in v začetku julija pa bodo v Špetru prikazali kratki film Kurent Mihe Reje, digitalno restavrirani film Ne joči, Peter Franceta Štiglica ter film Stefana Giacomuzzija Pozzis, Samarcanda.

Projekcije bodo nato 18. julija premaknili na Trg Evrope v Novi Gorici, kjer bo med 28. julijem in 4. avgustom zaživel še letni kino Silvana Furlana. Konec avgusta pa si bo filme pod nebom mogoče ogledati še na letnem kinu v Grgarju in Kanalu ob Soči.

Dogodki letnih kinov nastajajo v okviru programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025, so še sporočili iz Kinoateljeja.