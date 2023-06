V Ljubljani izbirajo drevored leta

Ljubljana, 13. junija - V Ljubljani so zadnja štiri leta izbirali drevo leta, letos pa so se na občini odločili, da bodo izbrali drevored leta. Predloge prepuščajo meščanom, zbirajo pa jih do konca avgusta. Ljubljanska občina želi z akcijo spodbuditi opazovanje dreves in zavedanje meščanov o njihovem pomenu za kakovost življenja v mestu.