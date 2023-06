Policija in Furs opravljata nadzor kršitev pravic delavcev v središču Ljubljane

Ljubljana, 13. junija - Policijska uprava Ljubljana danes skupaj s Fursom opravlja reden poostren nadzor kršitev pravic delavcev pri različnih pravnih subjektih v celotnem središču prestolnice. V ljubljanskem hotelu InterContinental so za STA pojasnili, da so obiskali tudi njih in pregledali izpolnjevanje delovnopravne zakonodaje njihovega zunanjega izvajalca.