V Parizu jeseni obsežna razstava o življenju in delu Tove Jansson

Pariz, 17. junija - V Parizu bodo jeseni odprli obsežno razstavo, posvečeno življenju in delu finske avtorice Tove Jansson (1914-2001). Med drugim bodo predstavljene javnosti doslej neznane risbe muminov. Mumini, ki spominjajo na pomanjšane nilske konje, z belimi krznenimi kožuščki ter velikim gobčkom in repom, sodijo danes v klasiko otroške in mladinske književnosti.