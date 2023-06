Za izračun preživnine zdaj na voljo preživninski kalkulator

Ljubljana, 13. junija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Inštitutom RS za socialno varstvo pripravilo preživninski kalkulator. Gre za orodje, ki bo postavilo standard, kaj pomeni dostojna preživnina za otroka, in je v osnovi namenjeno socialnim delavcem ter sodnikom, so zapisali na spletnih straneh ministrstva.