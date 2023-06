Ruske sile domnevno zajele več nemških tankov in ameriških oklepnikov

Moskva/Kijev/Berlin, 13. junija - Ruske sile so v Ukrajini zajele več nemških tankov leopard in ameriških pehotnih bojnih vozil bradley, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo in objavilo videoposnetek, na katerem ruski vojaki pregledujejo omenjeno opremo. Po navedbah oblasti v Berlinu Nemčija ne bo mogla takoj nadomestiti vseh tankov, ki jih je dobavila Kijevu.