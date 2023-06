Zdravstveni ministri EU za preudarnejšo rabo protimikrobnih zdravil

Luxembourg, 13. junija - Ministri za zdravje držav članic Evropske unije so danes sprejeli priporočilo Sveta EU, ki je namenjeno krepitvi boja proti odpornosti mikrobov na protimikrobna zdravila. Zavzeli so se za preudarnejšo rabo tovrstnih zdravil. Eden od ciljev je zmanjšanje porabe protimikrobnih zdravil, med katera sodijo tudi antibiotiki, za 20 odstotkov do leta 2030.