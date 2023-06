Dare Kaurič pred Škucem predstavil novi album Muzika za ples

Ljubljana, 13. junija - Dare Kaurič, znan iz idrijske skupine Kingston, je pred Škucem predstavil svoj drugi samostojni studijski album Muzika za ples. Na njem je posnel duete z znanimi slovenskimi glasbeniki, kot so Pero Lovšin, Anika Horvat, Tulio Furlanič in Tinkara Kovač. Album je predstavil z manjšim uličnim koncertom in spremljevalno zasedbo.