Novomeščane ob dirki po Sloveniji pozvali k sodelovanju pri predstavitvi svojega mesta

Novo mesto, 13. junija - Novomeški mladinski svet je, da bi pri spodbujanju tekmovalcev in promociji mesta ob 29. kolesarski dirki po Sloveniji povezal številne deležnike in občane, objavil poziv Na kolo pa gasa. Skupaj z občino in organizatorji dirke, ki se bo v sredo začela v Celju in v nedeljo končala v Novem mestu, so še pozvali k množičnemu, a športnemu navijanju.