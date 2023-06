Toyota pospešeno v razvoj novih baterij za električna vozila

Tokio, 13. junija - Japonski avtomobilski proizvajalec Toyota napreduje pri uvajanju električnih vozil naslednje generacije, kar bo dosegel z implementacijo novih baterij in uvajanjem drugih tehnologij, poročajo tuje tiskovne agencije. Proizvajalci avtomobilov in analitiki pričakujejo, da bo to pospešilo prehod na električna vozila.