Med potrošnike se po raziskavi postopoma vrača optimizem

Ljubljana, 13. junija - Med potrošniki v regiji Jugovzhodne Evrope se umirjajo negativna pričakovanja, ob čemer Valicon na podlagi četrtletne raziskave Nova normalnost pričakuje postopno vračanje optimizma in povečanje obsega potrošnje. Kot so zapisali, so se potrošniki privadili na nove razmere in so v skladu s temi prilagodili potrošnjo.