Mineva 55 let od ustanovitve Varstveno delovnega centa Tončke Hočevar

Ljubljana, 13. junija - Varstveno delovni center (VDC) Tončke Hočevar, ki velja za najstarejši varstveno-delovni center v Sloveniji, letos praznuje že 55 let delovanja. Zavod odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju prek različnih programov vodenja, varstva, dela in bivanja omogoča izboljšanje kakovosti njihovega življenja.