Društvo likovnih umetnikov Celje tudi letos s festivalom Vstop prost

Celje, 13. junija - Društvo likovnih umetnikov Celje je tudi letos pripravilo festival Vstop prost, na katerem se bodo sodelujoči avtorji s svojimi umetniškimi prispevki predstavili v javnem prostoru. Festival bo od danes do sobote ter še 4. julija prikazal umetniške intervencije ter enkratne zvočne, vizualne in gibalne performanse in instalacije.