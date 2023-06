Ljubljanski policisti preiskujejo rop v centru mesta

Ljubljana, 13. junija - Ljubljanski policisti preiskujejo rop, ki se je zgodil danes okoli 4. ure v centru mesta, ko je pet moških pristopilo do oškodovanca in mu iz žepa odtujilo denarnico. Oškodovanec se je dejanju uprl, nakar so ga pretepli in mu odvzeli še mobilni telefon, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.