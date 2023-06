Druga godba z glasbenimi dokumentarci tudi letos na Kinodvorišču

Ljubljana, 15. junija - Letni kino v atriju Slovenskih železnic Kinodvorišče, ki so ga odprli prejšnji teden, bo tudi letos ponudil izbrane glasbene dokumentarce iz cikla Druga godba v Kinodvoru. Cikel so v mestnem kinu v sodelovanju s festivalom Druga godba prvič predstavili lani. Od danes do sredine septembra se bo na poletnem platnu zvrstilo pet filmov.