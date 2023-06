Azijske borze večinoma v zelenem

Tokio, 13. junija - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so se danes obarvali večinoma zeleno. V ospredju pozornosti vlagateljev bosta ta teden po navedbah analitikov odločitvi osrednjih organov denarne politike v ZDA in evrskem območju. Medtem ko se pričakuje nov dvig evrskih obrestnih mer, bi v ZDA lahko prišlo do premora pri zaostrovanju denarne politike.