Ukrajinske sile naj bi osvobodile več vasi v regiji Zaporožje

Kijev/Zaporožje, 13. junija - Iz Kijeva so v ponedeljek sporočili, da je ukrajinska vojska v "težki protiofenzivi" proti ruskim silam ponovno zavzela sedem vasi in dosegla nekaj uspehov v regiji Zaporožje na jugu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Moskvi so pred tem trdili, da so ruske sile odbile več ukrajinskih napadov v regiji Doneck.