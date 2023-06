Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem do naslova v ligi NBA

Denver, 13. junija - Košarkarji Denver Nuggets so prvič v zgodovini osvojili naslov prvaka severnoameriške lige NBA. Na krilih Srba Nikole Jokića, ki je prejel tudi naziv najkoristnejšega igralca (MVP) končnice, so na peti tekmi dvoboja proti Miami Heat zmagali s 94:89. S tem so boj na štiri zmage dobili s 4:1.