Milijarder George Soros vodenje svoje fundacije predaja sinu Alexu

New York, 13. junija - Ameriški poslovnež in filantrop madžarskega rodu George Soros se je po poročanju časnika Wall Street Journal odločil, da se upokoji in vodenje svoje 25 milijard dolarjev vredne fundacije preda 37-letnemu sinu Alexu. Slednji naj bi nadaljeval z zasledovanjem očetovih ciljev, kot so volilne pravice manjšin, pravica do splava in enakopravnost spolov.