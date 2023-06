Newyorške borze končale v zelenem

New York, 12. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Tržišča so osredotočena na torkovo poročilo o indeksu cen življenjskih potrebščin, ki bo verjetno vplivalo na to, ali bo ameriška centralna banka sledila pričakovanjem in po več kot letu dni zviševanja obrestnih mer preskočila zvišanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.