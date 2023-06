Pogrešani 12-letni Aida Ivana Lapuh in Larisa Kuprivec iz Ljubljane

Ljubljana, 12. junija - Svojci pogrešajo dve mladi dekleti, 12-letno Aido Ivano Lapuh in Lariso Kuprivec. Obe sta suhe postave in srednje rasti. Nazadnje so ju videli skupaj danes zjutraj na območju Bežigrada, zato je mogoče, da se mladostnici nahajata skupaj, so sporočili iz Policijske postaje Ljubljana Bežigrad.