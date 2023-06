Štajerska avtocesta zaradi nesreče zaprta med Tepanjami in Slovensko Bistrico v obe smeri

Ljubljana, 12. junija - Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug v obe smeri zaprta. Nastaja zastoj. Obvoz je možen za osebna vozila po regionalni cesti med priključkoma Fram in Slovenske Konjice proti Ljubljani in Dramlje-Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, poroča prometnoinformacijski center.