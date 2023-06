V Celju končali projekt Polet s knjigo

Celje, 12. junija - Celjski mladinski center je končal projekt Polet s knjigo, ki je bil namenjen ozaveščanju o bralni kulturi, bralni pismenosti in družinski pismenosti. Mladi prostovoljci in odrasli, ki so bili vključeni v projekt, so otrokom in mladostnikom medgeneracijsko prinesli vedenje in zavedanje o pomenu pismenosti, so danes sporočili iz omenjenega centra.